Da poco Nvidia ha letteralmente sconvolto il mondo dell’informatica e del gaming presentando al pubblico le sue nuove schede RTX serie 40, basate sull’architettura Ada Lovelace a 4nm, in grado di offrire della prestazioni mai viste prima, quasi raddoppiando quelle offerte dalle sorelle della serie 30 e annientando senza problemi ogni titolo pesante presente oggi in circolazione.

La release avrebbe dovuto vedere come protagoniste la RTX 4090, 4080 e soprattutto la Titan, la scheda che di solito ha sempre costituito la scelta davvero senza freni per gli utenti che davvero non badano a spese e a problemi di spazio per il loro PC, solo che a quanto pare, Nvidia ha deciso, almeno al momento, di fare dietrofront su questa scheda e di non metterla in produzione.

I rendering mostrano una scheda “arrogante”

La Titan RTX 40 avrebbe dovuto offrire delle prestazioni mostruose con un consumo però di pari gravosità, il TDP sarebbe stato di almeno 900W, consumi che di solito offrono PC assemblati per intero, i render mostrano una scheda arrogante e quasi oltraggiosa, infati il design ridisegnato avrebbe occupato ben 4 slot.

Sostanzialmente cade all’occhio, oltre che le dimensioni, la presenza di una placca ausiliaria sulla scheda ruotata di 90 gradi, in molti si interrogano al riguardo si vocifera che potesse servire a raffreddare altro come ad esempio una scheda ausiliaria per la gestione della potenza elettrica decisamente elevata.

La scheda è stata mostrata da un utente su forum cinese dal nick Chiphell, che dice di avere altre foto che però non pubblicherà, stando a quanto captato nel web Nvidia avrebbe cancellato la scheda semplicemente perchè assorbiva troppa corrente, tale dinamica portava a problemi di stabilità – i prototipi e l’hardware di supporto non erano in grado di controllarne il flusso, causando corti circuiti, bruciando componenti e altre amenità del genere.