Dal rilascio di Windows 11, i clienti hanno potuto accedere al sottosistema Windows per Android ed eseguire le applicazioni Android scaricate da Amazon Appstore sui propri personal computer (WSA). Microsoft, nel corso del tempo, ha fornito aggiornamenti che sono serviti a migliorare WSA, con l’aggiornamento più recente che ne ha aumentato le prestazioni. Ora, Microsoft ci ha fornito una tabella di marcia che suggerisce che la società supporterà Android 13 in futuro.

Secondo Windows Latest, Microsoft ha rilasciato per la prima volta una roadmap per WSA sulla piattaforma di code hosting GitHub. Secondo la roadmap, Microsoft sta attualmente lavorando a una WSA per Windows 11 basata su Android 13. Quando si tratta di telefoni cellulari, siamo consapevoli del fatto che Android 13 includeva una serie di nuove funzionalità, come la funzionalità degli appunti aggiornata, le nuove opzioni di personalizzazione di Material You, il supporto per l’icona di temi automatici e una serie di altri miglioramenti alle impostazioni di sicurezza e privacy. Ma è impossibile dire cosa questo implichi a lungo termine per la WSA.

Android 13 arriva tramite WSA

D’altra parte, è risaputo che l’aggiornamento sarà accompagnato dall’introduzione di una nuovissima funzione di trasferimento file. Attraverso l’uso di questa funzione, sarai in grado di spostare i file dal contenitore WSA a Windows. Le scorciatoie e una modalità che consente di visualizzare più finestre contemporaneamente sono altre due funzionalità che saranno incluse nell’aggiornamento. Mentre PIP consentirà alle applicazioni Android di essere visualizzate sopra altri programmi di Windows 11, le scorciatoie renderanno la navigazione tramite Windows 11 molto più semplice.

Poiché il piano non prevede alcuna data, al momento non è noto quando queste funzionalità diventeranno accessibili agli utenti. L’aggiornamento più recente è stato rilasciato un mese fa e ha migliorato le prestazioni di gioco aggiungendo anche alcune nuove funzionalità e offrendo maggiori capacità di rete. Tuttavia, il prossimo aggiornamento significativo non dovrebbe essere disponibile prima del 2023.