Siamo giunti al 20 di Ottobre e la piattaforma Netflix continua a sfornare opere su opere. Stavolta però si dedica a tutti gli amanti dell’avventura, del romanticismo, ma anche ai più piccolini. Ecco allora le opere che offrirà in questi giorni autunnali.

L’accademia del bene e del male (19 ottobre)

Apriamo l’elenco delle proposte Netflix con il nuovo film accompagnato da Charlize Theron. L’accademia del bene e del male si ispira alla serie di Soman Chainani, e narra la storia di due amiche, Sophie e Agatha, le quali si ritrovano in una scuola magica in cui a giovani eroi e cattivi viene insegnato l’equilibrio tra il bene e il male. Tale film è diretto da Paul Feig e interpretato da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom, con Kerry Washington e Charlize Theron.

From Scratch (21 ottobre)

Trattasi dell’omonimo bestseller autobiografico, From Scratch – La forza di un amore. Stavolta vediamo una serie tv Netflix che affronta la storia d’amore interculturale tra Amahle “Amy” Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), e uno chef siciliano di nome Lino. I due superano difficoltà ed ostacoli come per esempio le differenze culturali. Tutto però crolla nel baratro quando Lino si ammala, anche l’odio. E così le famiglie dei due decidono di unirsi abbattendo qualsiasi regola morale.

ONI: La leggenda del dio del tuono (21 ottobre)

Concludiamo in bellezza con una serie animata suddivisa in soli quattro episodi, nei quali si parla di un mondo pieno di mostri e divinità della mitologia giapponese. Tra questi spicca in particolar modo Onari, la figlia di una delle creature, che vuole assolutamente seguire le orme dei valorosi eroi delle leggende ma non ha ancora ottenuto i suoi poteri personali. Riuscirà a proteggere il villaggio dai minacciosi “Oni“?