Il noto produttore cinese Huawei ha da poco annunciato ufficialmente per il mercato giapponese un nuovo tablet di fascia medio-bassa. Stiamo parlando del nuovo Huawei MatePad C5e, anche se in realtà lo abbiamo già conosciuto con un altro nome, ovvero Huawei MatePad SE.

Huawei annuncia in Giappone il nuovo Huawei MatePad C5e

Huawei MatePad C5e è stato da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato giapponese. Come già accennato, in realtà lo abbiamo già conosciuto con un altro nome. Lo scorso mese di maggio era stato infatti annunciato con il nome di Huawei MatePad SE. Ci troviamo dunque di fronte ad un tablet di fascia medio-bassa a marchio Huawei.

Il processore montato sotto al cofano è infatti il soc HiSilicon Kirin 710A, il quale è accompagnato da tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Frontalmente il nuovo tablet dispone di un ampio display da 10.1 pollice di diagonale di tipo LCD con una risoluzione pari a 1920 x 1200 pixel e le cornici attorno ad esso sono simmetriche tra loro.

Oltre a questo, il nuovo tablet di Huawei dispone di una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida da 10W tramite porta di ricarica USB Type C. È poi presente il software Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata da Huawei, ovvero la EMIUI 10.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet entry-level Huawei MatePad C5e, come detto in apertura, sarà disponibile per il mercato giapponese nel corso delle prossime settimane ad un prezzo di circa 205 euro al cambio attuale nell’unica colorazione denominata Deep Sea Blue.