Le truffe sono sempre all’ordine del giorno, e purtroppo non toccano solamente le carte ricaricabile o gli istituti bancari, come spesso vi raccontiamo nei nostri articoli, ma arrivano a coinvolgere anche coloro che amano fare i propri acquisti online su Amazon.

I malviventi, che nulla hanno a che fare con Amazon, ricordiamo che la stessa azienda è vittima della situazione, puntano proprio nell’invio di messaggi di phishing ai clienti che sono soliti fare shopping online, invitandoli a premere link interni per sbloccare spedizioni o seguire il tracking di ipotetici pacchi.

Se volete avere sul vostro smartphone tutte le migliori offerte Amazon, e ricevere codici sconto gratis, iscrivetevi alla nostra community su Telegram di oltre 50’000 utenti, premete qui per entrare subito.

Amazon: soldi spariti, il messaggio truffa

Il messaggio che gli utenti si sono visti recapitare recita all’incirca di un pacco N°xxxxx attualmente in transito, con pagamento previsto alla consegna, per la quale però è richiesta la conferma dell’ordine e del pagamento stesso.

In altre parole il cliente si ritrova invitato a premere un link interno al messaggio, diretto ad un sito internet esterno, ma che a prima vista sembrerebbe ufficiale, nel quale inserire i dati personali e della propria carta di credito. Il malcapitato che seguirà alla lettera le istruzioni si ritroverà presto senza soldi, in quanto i malviventi provvederanno a eliminare definitivamente tutto il contenuto in pochissimi secondi.

La truffa è chiara, si tratta del solito phishing di cui vi abbiamo parlato moltissime volte; se doveste ricevere un messaggio di questo tipo, inviate sempre la segnalazione ad Amazon, in modo che possano avvertire le autorità e gli altri utenti, e non aprite mai il link interno.