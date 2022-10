Non è stato fatto alcun annuncio ufficiale su Google Pixel Fold al debutto di Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch; tuttavia, una recente fuga di notizie rivela che Google sta lavorando a un telefono pieghevole che sarà disponibile per i consumatori in un futuro non troppo lontano.

Le persone di 91mobiles, che sono accurate con le loro previsioni per la maggior parte del tempo, sono riuscite ad accedere a diverse specifiche per il dispositivo pieghevole. Queste specifiche includono informazioni sulle dimensioni e la forma del dispositivo, nonché alcune specifiche del display e della fotocamera.

Google Pixel Fold sarà il primo pieghevole dell’azienda

Secondo le speculazioni precedenti e quello che sembra essere un ordine che ora è stato effettuato con Samsung, i pannelli del display avrebbero una risoluzione di 2208 pixel di larghezza per 1840 pixel di altezza. Lo schermo è pubblicizzato per avere una luminosità massima di 1.200 nit, una luminosità media di 800 nit e una frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 120 Hz. Nel frattempo, è stato affermato che il gadget spiegato ha dimensioni totali di 123 millimetri per 148 millimetri.

Passando alla fotografia, si dice che Pixel Fold includa una fotocamera posteriore dotata di una fotocamera principale Sony IMX787 con una risoluzione di 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare IMX386 con una risoluzione di 12,2 megapixel e un teleobiettivo S5K3J1 con una risoluzione di 10 megapixel. Secondo i rapporti, la fotocamera sul display interno utilizza un sensore Sony IMX355 da 8 megapixel, mentre la fotocamera sul display esterno utilizza un sensore S5K3J1 da 10 megapixel.

Alcune di queste specifiche del sensore sono state discusse in passato; ma, mentre ci avviciniamo all’introduzione di Pixel Fold, i fatti stanno cominciando a venire insieme da una varietà di fonti, il che, ovviamente, rende più probabile che siano veramente vere. Per quanto riguarda il rilascio, è comunemente previsto che lo smartphone pieghevole sarebbe stato introdotto ad un certo punto durante l’anno 2023 (dopo che inizialmente si diceva per il 2022). Come al solito, il prezzo sarà piuttosto importante e si prevede che sarà intorno a 1.400 euro.