Anche TIM si butta nel mischione di gestori che stanno cercando in ogni modo di allontanare la concorrenza. Le sue offerte sono dedicate al pubblico esigente, quello che vuole tanti contenuti pur pagando pochi euro ogni mese per la sua promozione.

TIM propone due offerte clamorose: ecco la Wonder Five e la Wonder SIX con tutto incluso a prezzo shock

Sono in realtà due le offerte che il gestore propone proprio durante questo mese di ottobre per far rientrare a far parte della famiglia diversi clienti del vecchio corso. Effettivamente i vantaggi sono davvero eccezionali, visto che il gestore permette di fare il pieno di giga ma soprattutto di parlare in libertà. Inoltre il primo mese per entrambe le offerte insieme al costo di attivazione risultano gratuiti al 100%.

Partendo dalla migliore delle due offerte, ecco la TIM Wonder SIX, soluzione che al suo interno a tutti i contenuti migliori. Pagando solo 9,99 € al mese potrete infatti beneficiare di minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi numero italiano e straniero, ma soprattutto di 100 giga per navigare sul web. Questi diventano illimitati se avete TIM a casa.

L’altra offerta di gran livello sarebbe la precedente, quella con qualche contenuto in meno. TIM propone la sua Wonder Five con un prezzo mensile di soli 7,99 €, il quale consentirà di avere 70 giga per navigare sul web con minuti ed SMS illimitati. In entrambe le offerte ricordiamo che c’è da sostenere il costo della scheda SIM di 25 € dei quali 20 saranno di traffico.

Il tutto risulta disponibile sul sito ufficiale di TIM, dove selezionerete il vostro operatore attuale per ricevere l’offerta.