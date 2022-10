Giove ha avuto in questi anni una capacità speciale: quella di attirare moltissimo l’attenzione degli scienziati. Infatti, la presenza delle Lune attorno a sé genera quotidianamente curiosità negli esperti, essendo che al loro interno potrebbero contenere dei veri e propri oceani con tanta vita microbica all’interno. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lune di Giove: ecco le foto nitide delle due lune gioviane

Di conseguenza, questa curiosità ha portato altri esperti a scartare la foto più nitida delle Lune di Giove mai vista prima d’ora e il posto dello scatto è la Terra (Europa e Ganimede). In questo modo, si è riuscito a intuire qualcosa in più riguardo alla loro misteriose composizioni chimiche.

“Abbiamo mappato le distribuzioni dei diversi materiali sulla superficie [di Europa], compreso il gelo di acido solforico che si trova principalmente sul lato più pesantemente bombardato dai gas che circondano Giove“, ha spiegato l’autore principale dello studio Oliver King della University of Leicester School of Physics and Astronomy.

Per quanto riguarda le osservazioni di Ganimede, invece, si vedono due lati distinti: un terreno giovane ricco di ghiaccio d’acqua e una parte più antica con composizioni sconosciute. I due pianeti stati osservati mediante l’infrarosso dello strumento SPEHRE sul Very Large Telescope dell’European Southern Observatory (ESO) in Cile.

“Ci ha permesso di effettuare una mappatura dettagliata di Europa e Ganimede, osservando le caratteristiche sulla loro superficie di dimensioni inferiori a 150 km, il tutto a distanze di oltre 600 milioni di chilometri dalla Terra“, ha aggiunto infine King. “La mappatura su questa scala era in precedenza possibile solo inviando un’astronave fino a Giove per osservare da vicino le lune.“