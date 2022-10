Esselunga è pronta per dare battaglia ai più importanti rivenditori del nostro paese con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno si trovano ottime offerte dai prezzi fortemente più bassi del normale.

I prezzi, che troverete descritti in modo dettagliato nel nostro articolo, sono da considerarsi attivi in esclusiva nei negozi fisici, questo perché gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, almeno parlando della telefonia mobile. In parallelo, ricordiamo che tutti i prodotti sono da considerarsi accompagnati dalla garanzia di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis le offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis.

Esselunga: risparmio shock per tutti

Con le nuove offerte del volantino Esselunga, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti ad avere la possibilità di acquistare uno smartphone di ottimo livello, ad un prezzo quasi ridicolo. A conti fatti sarà possibile pensare di mettere le mani su Xiaomi Redmi 9C, pagandolo solamente 145 euro, una cifra di tutto rispetto se considerate la scheda tecnica del modello in oggetto.

Riassumendola, per comodità, ricordiamo essere dotato di una batteria da 5000mAh, con ricarica rapida inferiore a 20 watt, un comparto fotografico con sensore principale da 13 megapixel, e comunque un processore octa-core, il quale viene supportato da 3GB di RAM e 64GB di ROM. Il tutto in uno smartphone dotato di un buonissimo design ed impatto estetico.

Il volantino, nel caso in cui foste interessati, lo potete sfogliare sul sito ufficiale.