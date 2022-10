Iliad mette a disposizione di tutti gli utenti le migliori offerte per la telefonia mobile ed ora anche per la telefonia fissa. I clienti che decidono di attivare una promozione con il gestore francese avranno a loro disposizione una tariffa molto vantaggiosa, inerente il campo della Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Proprio come le iniziative per la telefonia mobile, anche le promozioni per la telefonia fissa saranno caratterizzate dalla massima convenienza. I clienti che decidono di attivare una promozione, infatti, potranno beneficiare deii costi più bassi di sempre.

La migliore offerta del gestore francese sul fronte della telefonia fissa è certamente la Iliad Box. I clienti che attivano una promozione, in questa circostanza, si troveranno a pagare un costo mensile pari a 15,99 euro. Nel ticket dei consumi gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, senza lo scatto alla risposta e con la possibilità di comunicare anche all’estero, con chiamate senza limiti verso tutti con le velocità massime della Fibra sino a 4 Gbps.

La condizione per il prezzo di 15,99 euro ogni mese è molto chiara. Questo costo è infatti assicurato a coloro che in maniera speculare ad una tariffa per la Fibra ottica hanno anche attivato una ricaricabile per la telefonia mobile. In alternativa, il prezzo della Fibra sarà pari a 23,99 euro al mese.

Tutti coloro che sono interessati a questa promozione dovranno aggiungere una quota di attivazione pari a 39,99 euro. Il costo è univoco per entrambe le versioni tariffarie della Iliad Box.