La maggior parte delle persone utilizza la propria casella di posta elettronica solo per inviare e ricevere messaggi. Tuttavia, ci sono molti trucchi segreti che puoi usare per accelerare il tuo flusso di lavoro, sopratutto se usi G-mail.

Suggerimento n. 1: smetti di rendere la tua casella di posta una miniera d’oro per i criminali informatici. Ecco alcune altre cose che dovresti sapere.

Come annullare un’e-mail inviata

Subito dopo aver inviato un’e-mail, puoi annullarla. Vedrai apparire una piccola casella nell’angolo in basso a sinistra di Gmail che dice “Messaggio inviato“. Accanto ad esso, vedrai due opzioni: Annulla o Visualizza messaggio. Fai clic su Annulla per assicurarti che il tuo destinatario non veda l’e-mail.

Se vuoi ancora più tempo per prendere una decisione, invece, puoi regolare la quantità di tempo che hai prima che questa opzione svanisca. Per scegliere per quanto tempo riprendere un messaggio, procedere come segue:

Vai su Gmail e vai su Impostazioni.

Tocca o fai clic su Visualizza tutte le impostazioni.

Accanto ad Annulla invio, scegli se desideri un periodo di cancellazione di cinque, 10, 20 o 30 secondi.

Posticipa le email per non dimenticarle

La funzione Posticipa ti consente di salvare un’e-mail per dopo. È come mettere uno spillo su una conversazione in modo da poterla rivedere quando hai più tempo libero. Puoi scegliere un’ora preselezionata o personalizzata in cui l’e-mail può apparire nella parte superiore della tua casella di posta.

Ad esempio, se sai che avrai più tempo alle 15:00, seleziona l’e-mail che desideri rivisitare e fai clic sull’icona dell’orologio a destra.

Ora premi Posponi e scegli l’ora in cui desideri visualizzare di nuovo l’e-mail. Puoi anche posticipare più messaggi selezionandoli tutti in una volta. Successivamente, puoi trovare le e-mail posticipate andando su Menu> Posticipate.

Usa la ricerca avanzata per trovare esattamente quello che stai cercando

Se hai migliaia di e-mail che ingombrano la tua casella di posta, trovare un’e-mail in particolare può sembrare come cercare un ago in un pagliaio. Fortunatamente, puoi usare questo trucco per restringere la ricerca.

Ad esempio, puoi digitare da: e digitare l’e-mail di qualcuno per filtrare tutti gli altri mittenti. Questo è utile se vuoi rivedere i thread passati.

Puoi anche digitare soggetto: per cercare parole particolari nella riga dell’oggetto.