Netflix è assurda ad ottobre: le 3 serie TV che hanno stupito l'Italia

Più volte si apre Netflix con l’intenzione di guardare qualcosa ma non si sa quale show tra serie TV e film disponibili. Ovviamente l’indecisione può farci perdere tanto tempo nella scelta, ma ci sono dei contenuti che non passano mai di moda.

Alcuni di questi sono nuovi, mentre altri vanno avanti da qualche anno con nuove stagioni. Proprio per questo, se non li avete ancora visti, ecco alcuni show che possono piacervi sicuramente.

Netflix: le tre serie TV che stanno appassionando il pubblico tra nuove proposte e contenuti cult

Il primo in assoluto, almeno secondo quanto recita la classifica delle serie TV di Netflix in questo momento, è Dahmer. Quella che forse è una delle serie TV più inquietanti degli ultimi anni, racconta la vera storia del mostro di Milwaukee, il quale consumò 17 omicidi lungo una storia di 10 anni. Verranno i percorsi attimo per attimo tutti i momenti clou di quegli anni, mostrando al pubblico una fetta di storia reale.

Segue poi la serie ambientata a Napoli, nel carcere minorile, che tutti conoscono come Mare Fuori. Le vicende di diversi ragazzi verranno raccontate e intrecciate tra loro all’interno delle mura del penitenziario.

Se non l’avete ancora fatto, dovete guardare una delle serie i coniche di Netflix: Stranger Things. La quarta stagione si è appena conclusa con il botto, facendo attendere la quinta. I ragazzini di Hawkins ormai sono abbastanza grandi per badare a loro stessi ma le minacce sembrano non finire mai. Siete ancora in tempo per guardare le loro avventure.