Euronics continua a proporre al pubblico una delle sue campagne promozionali più interessanti del periodo, al cui interno si possono trovare ottime offerte mirate ad esempio su specifiche categorie merceologiche, oltre che dispositivi di fascia alta.

In netto contrasto con quanto visto ed apprezzato in passato, in questo caso gli acquisti possono essere completati praticamente in ogni negozio, in tal modo l’accesso è possibile ovunque in Italia, senza differenze regionali o di socio di appartenenza. I prezzi sono bassi, sono attivi su modelli con garanzia di 2 anni, e legati comunque alla variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Ricevete sul vostro smartphone le offerte Amazon migliori, con codici sconto gratis per i soli iscritti al nostro canale Telegram.

Euronics: le offerte con tanti sconti e prezzi bassi

Le offerte del volantino Euronics aprono le porte dei negozi ad un numero imprecisato di utenti, pronti a tutto pur di cercare di spendere il minimo indispensabile, non solo sui beni alimentari, ma anche sull’elettronica di ultima generazione. L’idea alla base della campagna corrente è comunque ammirevole, poiché il cliente può pensare di aggiungere al carrello praticamente ciò che vuole, ed allo stesso tempo avere l’accesso ad un plus non da poco: l’iter da seguire richiede comunque l’acquisto di uno o più prodotti, del valore complessivo superiore ai 599 euro.

Superato lo step richiesto, sarà possibile poi aggiungere un altro dispositivo (solo uno), pagandolo una cifra fortemente inferiore al listino del periodo. La scelta potrà ricadere su una selezione di modelli di Euronics, suddivisi a loro volta in base al prezzo finale: 99, 49 o 199 euro.