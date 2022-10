Anche se Samsung non ha ancora reso disponibile la prima versione stabile di One UI 5 basata su Android 13 per la sua serie di smartphone Galaxy S22 di punta, l’azienda sta progressivamente espandendo il programma beta di One UI 5 a nuovi dispositivi. L’azienda ha reso disponibili versioni beta di OneUI 5 per la serie Galaxy S21, la serie Galaxy S20 e il Galaxy A52 nel corso delle ultime settimane.

Anche se Samsung non ha ancora reso disponibili le versioni beta di One UI 5 per il suo portafoglio pieghevole, l’azienda sta ora lanciando il terzo aggiornamento beta per la serie Galaxy S21 e il secondo aggiornamento per il Galaxy A52, che è nella categoria di fascia media.

One UI 5 arriva per Galaxy S21 e A52

Gli utenti in Corea del Sud ed Europa hanno avuto accesso alla terza versione beta dell’interfaccia utente per la serie Galaxy S21, nota come versione firmware ZVJ3. Ha una dimensione di poco più di 1,2 gigabyte e include una varietà di miglioramenti e correzioni di bug, oltre agli aggiornamenti di sicurezza Android per il mese di ottobre 2022.

La versione del firmware SVJ2 è inclusa nella seconda versione beta di One UI 5 per il Galaxy A52, che include anche varie patch di bug. Tuttavia, al momento non abbiamo accesso all’intero log delle modifiche associato al rilascio. Gli utenti in India stanno ricevendo l’aggiornamento, necessario poiché la partecipazione al programma beta è ora limitata al paese. Tuttavia, prevediamo che Samsung amplierà la sua disponibilità per includere altre località nelle prossime settimane.

Come già detto, Samsung non ha ancora messo a disposizione di nessuno dei suoi prodotti la prima versione beta stabile del software One UI 5. Tuttavia, fonti recenti hanno indicato che l’azienda potrebbe annunciare l’implementazione durante la Samsung Developer Conference che si terrà domani.