La società di telecomunicazioni Tiscali Spa ha recentemente depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico il nome e il logo di Tessellis. La data del deposito risulta essere lo scorso 6 ottobre 2022.

Inoltre la stessa Tiscali Italia ha registrato un mese fa, venerdì 9 settembre 2022, il dominio tesellis.it non ancora disponibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tiscali ha depositato il marchio Tessellis

La descrizione di questo nuovo marchio consiste in una rappresentazione grafica di fantasia a colori ove compare la dicitura “TESSELLIS” in caratteri stilizzati posta su una riga. Il marchio Tessellis è stato depositato con 4 classi: apparecchi e strumenti scientifici, Telecomunicazioni, formazione e servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi.

Fino ad ora non c’è nulla di ufficiale da parte dell’azienda di telecomunicazioni con sede a Cagliari e può trattarsi anche solo di un test o di un nuovo servizio in arrivo. Intanto JustSpeed, recentemente diventato Opnet, ha ufficializzato la chiusura delle sue offerte fino a 2,5 Gbps, che non sono quindi più in vendita, mentre le offerte in Fibra continueranno ad essere proposte tramite il marchio Tiscali.

Davide Rota, Amministratore Delegato di Tiscali e Presidente di OpNet ha sempre dichiarato che Linkem e Tiscali rappresentano due importanti realtà imprenditoriali che hanno puntato sin dall’inizio sull’innovazione, sulla centralità del cliente e sulla specializzazione della propria organizzazione.