Ti è mai capitato di vedere luci intense che si muovono nel cielo vicino all’alba? Avrai sicuramente visto un satellite di StarkLink.

SpaceX ha lanciato sempre più satelliti durante questi anni, questo perchè Musk ha deciso di costruire la sua rete di satelliti lanciandola in orbita terrestre bassa per fornire un accesso globale a Internet.

I razzi SpaceX che dispiegano i satelliti vengono lanciati dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida o dalla base spaziale di Vandenberg in California, rendendo più probabile la possibilità di vederli sulla costa orientale e occidentale degli Stati Uniti.

Non bisogna andare nel panico: non sono alieni

Una volta che vengono rilasciati, la linea di luci che le persone vedono sono i satelliti mentre si muovono insieme fino alla posizione delle loro orbite. Queste possono essere viste come luci molto luminose per diversi giorni dopo il lancio prima che viaggino troppo in alto per essere facilmente visibili ad occhio nudo.

Un video informativo pubblicato su Twitter da @TheNationalNews è un utile esplicativo e mostra come appaiono nel cielo notturno.

Una stazione televisiva a Raleigh, nella Carolina del Nord, ha spiegato il fenomeno agli spettatori di WRAL-TV (canale 5) dopo che alcune luci sono state viste nei pressi di quella zona. “Nei giorni successivi al lancio, possono essere visti perché, sebbene qui al buio, la luce del sole li sta ancora raggiungendo mentre orbitano a oltre 300 km sopra la Terra”, ha riferito la stazione ad aprile.