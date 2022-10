Un risparmio assolutamente degno di nota sull’acquisto di alcuni dei migliori smartphone del momento, su Amazon, grazie sopratutto al Prime Day, gli utenti si ritrovano a poter effettivamente pensare di acquistare gli ultimi iPhone 14 e iPhone 13, pagandoli decisamente meno del previsto.

Amazon: quali sono i prodotti in offerta al momento

Risparmiare con i vostri acquisti su Amazon è davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, in questi giorni è possibile trovare ad esempio una confezione da 3 forbici con impugnatura morbida, in particolare da 16,21 e 25cm, al prezzo di soli 7,88 euro (LINK).

Buttandosi sul mondo dei prodotti per la casa, non può mancare il Salva e Smacchia di Omino Bianco, sacchetti 3 in 1 che possono salvare letteralmente i colori della vostra biancheria, distribuiti al prezzo finale di 2,46 euro (LINK). In aggiunta, dovete assolutamente acquistare Lenor Ammorbidente, un set da 8 flaconi da 22 lavaggi ciascuno, nel profumo “Atmosfere d’Italia Capri”, proposto a soli 11,92 euro, un prezzo da non perdere (LINK).

Le offerte disponibili si sprecano, troviamo anche lo shampoo 3in1 di Pantene, il Pro-V antiforfora, nella confezione da 225ml, in vendita a 1,51 euro (LINK). In ultimo vi parliamo della chiavetta Lexar da 64GB, una pen drive USB 3.0 con velocità di scrittura fino a 100MB/s, in vendita a 7,99 euro (al posto di 10,99 euro), LINK per l’acquisto.