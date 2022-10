Oggi, domenica 9 ottobre 2022 è l’ultimo giorno che l’operatore Vodafone Italia permette di attivare l’offerta Internet Unlimited a prezzo scontato, salvo cambiamenti nelle prossime ore.

L’offerta è in promozione in tutti i negozi autorizzati dell’operatore, proprio fino ad oggi. Andiamo a scoprire insieme cosa propone questa offerta.

Vodafone Internet Unlimited a prezzo scontato fino ad oggi

Vodafone Internet Unlimited include una connessione illimitata in tecnologia ADSL, FTTC o Fibra FTTH con fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload, in ogni caso con Vodafone Station inclusa gratuitamente. In caso di attivazione online, i clienti ottengono anche chiamate illimitate, valide verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali.

Attivando l’offerta in negozio, invece, è possibile usufruire di chiamate a consumo con un costo di 0 centesimi di euro al minuto verso i numeri nazionali di rete fissa e 19 centesimi di euro al minuto verso i numeri nazionali di rete mobile, in ogni caso con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro.

Il medesimo bundle, ma in questo caso solo in tecnologia FTTC o FTTH, può essere ottenuto anche con Vodafone Internet Unlimited V-MAX, versione alternativa che comprende anche il servizio Rete Sicura Family, l’opzione Sempre Connessi e il Wi-Fi certificato dai tecnici Vodafone con eventuale Super Wi-Fi Extender incluso. Per quanto riguarda i negozi, a partire dal 2 Agosto 2022 l’operatore rosso propone un prezzo pari a 27,90 euro al mese per Internet Unlimited e 32,90 euro al mese per Internet Unlimited V-MAX. Visitate il sito ufficiale dell’operatore o recatevi presso un negozio autorizzato.