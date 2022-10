Con il rilascio di Android 13 QPR1 Beta, Google ha anche pubblicato l’ultimo aggiornamento dell’app Recorder per Pixel. Il registratore 4.0, che include alcune eccellenti regolazioni dell’usabilità, verrà fornito con Pixel 7 e 7 Pro, ma in seguito arriverà un aggiornamento più significativo che migliora il supporto per più altoparlanti.

Per ribadire, l’anteprima della versione 3.7 del registratore non è ancora accessibile a nessuno al di fuori della versione beta di QPR1. Aggiunge il supporto per il lettore multimediale fornito con Android 13, apporta molte modifiche a Material You e semplifica la condivisione.

Pixel Recorder, la nuova versione è in arrivo di Pixel 7

Il registratore 4.0, preinstallato sulla serie Pixel 7, aggiunge la possibilità di regolare la velocità di riproduzione. Quando stai guardando un nastro che hai già salvato, accedi al menu di overflow per scoprire “Velocità di riproduzione” e l’incremento verrà immediatamente riconosciuto. (Un’ulteriore modifica comporta lo spostamento dell’opzione “Condividi” da quel menu sulla barra dell’app principale vicino all’opzione “Modifica registrazione”.) Le tue scelte sono 0.5x, 1.0x, 1.5x, 2.0x e 3.0x, come su recorder.google.com (che esiste da giugno).

Nel frattempo, sono ora disponibili le seguenti lingue per la trascrizione: inglese (India), spagnolo (Stati Uniti) e francese (Canada). In Opzioni di registrazione > Lingua di trascrizione, questo rende il numero totale di lingue disponibili tra cui scegliere tra 13: inglese americano, inglese britannico, inglese singaporiano, inglese irlandese, inglese australiano e una qualsiasi tra giapponese, tedesco, francese, italiano o spagnolo.

Le “etichette dei relatori” che “distinguono e trascrivono le osservazioni di ogni oratore in modo indipendente” sono un’aggiunta più ampia che secondo Google arriverà “presto” su Recorder. Queste etichette gli permetteranno di differenziare tra persone diverse. Google afferma che questa funzione arriverà “presto”. In questo momento, le trascrizioni vengono visualizzate come un unico blocco di testo continuo. La capacità multi-altoparlante rappresenterà un miglioramento significativo per Pixel Recorder nel prossimo futuro.