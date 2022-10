Xiaomi 12 T e 12 T Pro: i nuovi smartphone che si ricaricano in 19 minuti

No, non è una bufala acchiappaclick. Xiaomi fa sul serio e lancia sul panorama degli smartphone due dispositivi dalla batteria inimitabile. La nuova era è già iniziata, addio ai tempi in cui per caricare un telefono al 100% ci si impiegavano ore. Ecco tutte le caratteristiche degli Xiaomi 12 T e 12 T Pro.

Xiaomi 12 T e 12 T Pro: tutti i dettagli sui nuovi dispositivi

Con una batteria da 5000 mAh, gli smartphone Xiaomi 12 T e 12 T Pro hanno un’autonomia che arriva fino a 13,5 ore con lo schermo attivo e una ricarica al 100% in soli 19 minuti. Ma questa non è l’unica novità, poiché i due dispositivi possiedono il retro smerigliato che assicura una riduzione delle impronte digitali sul pannello posteriore. Passando all’interno, il 12T adotta un chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra a 5 nm, mentre il 12T Pro punta su uno Snapdragon 8 Gen 1 con TSMC a 4 nm per prestazioni di CPU e GPU migliori rispettivamente del 16,7% e dell’11% a differenza dello Snapdragon 8 Gen 1.

Tra le altre news vi è anche il sistema di dissipazione del calore formato da una camera di vapore più ampia del 65% ed una copertura di materiale termico che va oltre il 125% rispetto all’11T Pro.

Quanto alla parte fotografica: Xiaomi 12T è dotato di una tripla fotocamera (principale da 108MP, ultra-wide da 8MP e macro da 2MP), mentre Xiaomi 12T Pro ha uno zoom 2X con un ampio sensore da 1/1,22″ a 200MP. Inoltre grazie ad Ultra Burst vi è la possibilità di scattare 30 foto al secondo. Il display AMOLED CrystalRes offre poi una risoluzione di 1220p e oltre 68 miliardi di colori, con AdaptiveSync e Adaptive Reading.

Prezzi

Xiaomi 12T Pro è disponibile in preordine nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro su mi.com, Amazon e Xiaomi Store Italia e nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia.

Stessa cosa vale per Xiaomi 12T che arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al costo di 599,9 euro su mi.com, Amazon e Xiaomi Store Italia e da 8GB+256GB a 649,99 euro, disponibile su mi.com, presso Xiaomi Store Italia.

UDITE UDITE! I più veloci potranno acquistare Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e Xiaomi Store Italia a 499,9 euro, e lo Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB a 749,99 euro (per la prima settimana).