È da diverse settimane che si parla in rete dell’arrivo imminente di un nuovo tablet mid-range del noto produttore cinese Xiaomi. Nel corso delle ultime settimane, in particolare, l’azienda ha finalmente svelato in veste ufficiale per il mercato indiano il nuovo Redmi Pad. Tra le caratteristiche, troviamo un ampio display e un prezzo molto competitivo.

Xiaomi presenta ufficialmente in India il nuovo tablet mid-range Redmi Pad

Dopo svariati rumors e leaks, il noto produttore cinese Xiaomi ha finalmente tolto i veli sul suo prossimo tablet di fascia media. Come già accennato, il nuovo Redmi Pad è stato da poco presentato ufficialmente per il mercato indiano.

Come già accennato, si tratta di un tablet di fascia media. Tra le caratteristiche, sotto al cofano è presente il soc MediaTek Helip G99, un soc con processo produttivo a 6 nm accoppiato ad una GPU Arm Mali-G57 MC2. I tagli di memoria disponibili comprendono 3 o 6 GB di memoria RAM LPDDR4X e 64 p 128 GB di storage interno UFS 2.1 espandibile con scheda microSD.

Il nuovo tablet di Xiaomi può inoltre contare su un grande display con tecnologia LCD con una diagonale da 10.1 pollici in risoluzione 2000 x 1200 pixel con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e con una luminosità massima di 400 nits. La batteria è poi molto capiente: 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Il software è poi Android 12 con l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, la MIUI in versione 13.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Redmi Pad sarà inizialmente disponibile all’acquisto in India ad un prezzo di partenza di circa 187 euro al cambio.