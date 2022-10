L’operatore virtuale PosteMobile proporrà la propria offerta denominata PosteCasa Ultraveloce a prezzo scontato fino al prossimo 22 ottobre 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.

Per sottoscrivere questa offerta, normalmente proposta a 26,90 euro al mese con costo di attivazione, consegna e installazione pari a 49 euro. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteCasa Ultraveloce a prezzo scontato fino al 22 ottobre 2022

Con PosteCasa Ultraveloce, la cosiddetta offerta con “due connessioni”, è prevista sia una linea fissa in Fibra che una SIM PosteMobile valida in 4G. Per quanto riguarda la componente su rete fissa, al cliente viene fornita una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC, in base alla copertura.

Con l’offerta PosteCasa Ultraveloce in particolare, l’operatore consente di navigare fino in 4G, con una velocità massima pari a 150 Mbps in download. Per quanto riguarda invece la linea mobile, come detto la SIM con Giga illimitati viene inserita all’interno di una chiavetta 4G, attualmente fornita nel modello ZTE MF833U1.

Per usufruire del traffico dati sulla SIM come sempre è necessario collegare la chiavetta alla porta USB del modem. Sempre per quanto concerne il modem Wi-Fi e la chiavetta 4G, si specifica che entrambi sono inclusi in comodato d’uso gratuito. Vi ricordiamo che con PosteCasa Ultraveloce, la fatturazione avviene a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico, con pagamento tramite bollettino postale.