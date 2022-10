CoopVoce distrugge TIM e Iliad con le EVO 30 e 100: ecco i costi quasi gratis

CoopVoce sta davvero stupendo con tutte le proposte lanciate nell’ultimo periodo verso il pubblico. Si parla di offerte mobili, quelle che tutti desiderano soprattutto quando scelgono di cambiare gestore di fiducia.

Ci sono al momento tre promozioni mobili che stanno mandando in tilt il sito ufficiale di questo provider. Stiamo parlando di una sola linea di offerte, quella che viene conosciuta con il nome di EVO. Al suo interno ci sono quindi queste tre proposte diverse tra loro ma con un unico obiettivo che è quello di far risparmiare chiunque arrivi a far parte di CoopVoce. In basso ci sono tutti i dettagli.

CoopVoce: il famoso gestore virtuale continua con le sue offerte EVO ancora disponibili, eccole qui

La prima offerta è la EVO con minuti ed SMS senza limiti, unici contenuti presenti per un prezzo di 4,90 € al mese per sempre.

Segue poi la super sottoscritta EVO 30, la quale al suo interno permette agli utenti di trovare minuti ed SMS senza limiti con 30 giga in 4G. Il prezzo è di 6,90 € al mese.

L’ultima offerta risulta forse quella più allettante di tutte, la quale con il suo nome rende già bene l’idea. Stiamo parlando della EVO 100, offerta davvero super sotto tutti i punti di vista. Il prezzo mensile consiste in soli 8,90 € per sempre, senza rimodulazioni come le altre, ma qui sarà possibile trovare minuti ed SMS senza limiti con 100 giga di traffico in rete 4G. Ricordiamo che tutte le offerte sono disponibili sul sito ufficiale con tutti i dettagli del caso ben visibili dal pubblico.