Optimus è il nome del robot umanoide presentato da Elon Musk durante l’ultimo “Tesla’s AI Day” tenutosi in California. L’apparizione del robot sul palcoscenico dell’evento ha fatto scalpore per via dei progressi raggiunti dall’azienda nel settore rispetto allo scorso anno, anche se non mancano i pareri negativi secondo i quali avrebbe potuto fare di più.

Musk presenta Optimus: il primo robot umanoide!

Durante l’evento Tesla dedicato all’intelligenza artificiale, Optimus ha fatto la sua comparsa salutando il pubblico e ballando. Pochi ed essenziali movimenti che secondo Musk rappresentano soltanto un primo passo verso dei miglioramenti che negli anni permetteranno di raggiungere «un futuro di abbondanza, un futuro in cui non c’è povertà, un futuro in cui puoi avere tutto ciò che vuoi in termini di prodotti e servizi».

Musk ha dichiarato che sarà possibile acquistare Optimus a un costo inferiore a quello previsto per un’auto e che sarà quindi inferiore ai 20.000 dollari. Sicuramente passerà del tempo prima di poter assistere alla commercializzazione del robot. Nessuna data, infatti, è stata annunciata.

Non mancano le critiche nei confronti di Tesla. Secondo gran parte degli esperti del settore le capacità raggiunte dall’azienda sono decisamente precarie ed esistono già robot in grado di eseguire funzionalità avanzate rispetto a Optimus.

IlPost.it raccoglie alcune delle critiche lanciate contro Tesla, tra le quali l’osservazione di Andrew Hawkins e Umar Shakir su The Verge, secondo i quali:

«La storia di Tesla è disseminata di idee fantasiose che non hanno mai avuto successo.»

Resterà da scoprire cosa sarà in grado di produrre l’azienda e se effettivamente raggiungerà gli obiettivi prefissati riuscendo ad occupare un posto di rilievo anche in questo settore.