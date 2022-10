OnlyFans: come salire di follower in poco tempo grazie a queste app

OnlyFans non è fatto solamente di utenti che guadagnano attraverso immagini spinte e video trasgressivi. La piattaforma infatti è composta anche da persone intenzionate a racimolare qualche soldo semplicemente pubblicando contenuti esclusivi e a pagamento in merito alle propria specializzazione. Su questa è possibile trovare chef, ma anche nutrizionisti e sportivi di vario genere. Insomma, in un modo o nell’altro si è trasformata nel miglior mezzo per fare soldi. Prima di ottenere uno stipendio mensile dobbiamo ovviamente partire da una buona base di follower. Non sapete dove trovarli? Con le app qui di seguito risolverete il problema.

OnlyFans: le migliori app per ottenere follower

Boostagram

Boostagram è uno dei siti più affidabili e riconosciuti per l’ottenimento dei follower. L’interfaccia grafica è curata e il servizio è perfetto. Ma approfondiamo l’argomento OnlyFans. Per questo ci sono diversi pacchetti previsti di like ai post e nuovi post. Si parte da 100 follower e si arriva fino a 500 follower. Basta fornire il link del profilo e pagare con PayPal o anche con carta di credito.

UseViral

UseViral è molto interessante ma è esclusivamente in lingua inglese. In tal caso si possono acquistare separatamente like ai post e nuovi follower. I prezzi sono più alti ma viene garantito il re-fill per 30 giorni in modo tale che i fan rimangano anche dopo aver pagato.

AcquistaFollower

Stessa cosa vale per questo sito. Si possono infatti acquistare follower e like Onlyfans, ottenendo così fino a 2500 nuovi follower sul profilo e fino a 2500 like ad un post. Basterà consegnare il link (è fondamentale che l’account sia pubblico).