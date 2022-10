Il mercato delle auto in tutta Europa ha finalmente trovato uno spiraglio. A quanto pare, secondo i dati di JATO, le immatricolazioni a livello europeo hanno superato 739.000 unità, andando a registrato un +3,5% su base annua.

Quindi possiamo considerarla come una vera e propria iniezione di fiducia e un sollievo in un anno molto complicato per il settore automobilistico in generale, considerando che nei primi 8 mesi del 2022 le immatricolazioni hanno avuto un calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Mercato auto: le più vendute in Europa

L’auto più venduta in Europa è stata la Volkwagen T-Roc. Dopo di lei c’è la Tiguan, ID.4 e Taigo. Molto male invece per Stellantis: in un solo mese ha perso il 9% per quanto riguarda il volume di vendite, ottenendo però in compenso dei buoni risultato nel segmento B. Generalmente, il mese di agosto ha confermato un andamento che si stava già consolidando: ciò che vende di più in Europa sono i SUV.

Difatti, ad agosto del 2022 è aumentato in maniera considerevole il volume delle immatricolazioni dei modelli elettrificati. Tuttavia, ad oggi, questo risulta essere comunque un avanzamento ancora fin troppo a rilento (+3,2%, contro il +6% delle endotermiche). Sicuramente questo dato migliora se consideriamo solamente le auto 100% elettriche, che hanno avuto una crescita dell’11%.

L’auto elettrica più venduta ad agosto 2022 è stata la Tesla Model Y con 6.935 unità. Si deve scorrere un po’ e scendere al settimo posto per trovare un’altra Tesla nella Top 10, dove è presente la Model 3. Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyag iV occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto.