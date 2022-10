Di recente, Samsung è stata impegnata con il rilascio di aggiornamenti del dispositivo per una varietà di telefoni cellulari diversi. Ancora più telefoni Samsung Galaxy e anche alcuni tablet stanno ricevendo l’aggiornamento di sicurezza che è stato rilasciato nell’ottobre 2022 mentre continua il suo lancio.

Non sono state divulgate informazioni sul bollettino di aggiornamento sulla sicurezza Android più recente; tuttavia, prevediamo che questo cambierà nei prossimi giorni quando i dispositivi Pixel raggiungeranno il ritardo, che in genere si verifica il primo lunedì di ogni mese. Sebbene Samsung non abbia ancora aggiornato il suo tracker interno per i dispositivi Galaxy, è molto probabile che questa funzione venga aggiornata in un futuro molto prossimo.

Samsung Galaxy, l’aggiornamento di ottobre è in arrivo

Poiché il programma beta One UI 5.0 è disponibile su alcuni telefoni Samsung Galaxy, è lecito ritenere che la versione stabile di Android 13 arriverà presto. La strategia che il colosso tecnologico coreano adotta spesso per aggiornare i propri prodotti è molto costante. Nella maggior parte dei casi, gli smartphone Galaxy più recenti e avanzati, come quelli della serie S, sono quelli che ricevono per primi gli aggiornamenti software.

Il fatto che la serie Samsung Galaxy S22 sia stata la prima in assoluto a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022 non è affatto sorprendente e non dovrebbe nemmeno essere considerata una sorpresa. Era previsto e forse anticipato visto che è lo smartphone di punta di Samsung che non si piega a metà.

La patch di sicurezza più recente per la serie S22 è stata resa disponibile da Samsung in alcune località proprio alla fine del mese di settembre. Man mano che ci avviciniamo sempre più a ottobre vero e proprio, dovremmo vedere l’aggiornamento implementato in posizioni aggiuntive.