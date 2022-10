A pochissimi giorni dal lancio ufficiale Google Pixel 7 appare su Amazon svelando quello che sarà il suo costo. Il dispositivo è ormai noto grazie alle anticipazioni fornite dalla stessa azienda che, dopo aver condiviso in rete un particolare spot pubblicitario tramite il quale mostrava le colorazioni disponibili, ha pubblicato un trailer di presentazione.

Google Pixel 7 sarà disponibile a partire dal sei ottobre e in alcuni Paesi potrà essere preordinato online così da ottenere gratis un Pixel Watch.

Google Pixel 7 appare su Amazon: ecco il suo costo di lancio!

Rispetto ai modelli rilasciati lo scorso anno i nuovi dispositivi Google non presentano particolari aggiornamenti estetici. Il tratto distintivo introdotto dal colosso continua ad essere presente. Infatti, i sensori fotografici posteriori continuano ad essere inseriti in un modulo orizzontale sopraelevato rispetto alla scocca del dispositivo.

In merito al prezzo di lancio del dispositivo non sembrano esserci dubbi. Amazon ha erroneamente condiviso la pagina dedicata ai nuovi dispositivi per poi procedere immediatamente con l’eliminazione ma diversi utenti hanno avuto modo di visualizzarla in maniera tempestiva e venire a conoscenza di quello che sarà il costo ufficiale.

Com’è possibile osservare dall’immagine qui inserita, il Google Pixel 7 da 128 GB sarà disponibile a un costo di 599,99 dollari. Il Pixel 7 Pro, invece, sarà rilasciato al costo di 899,99 dollari. I prezzi corrispondono a quelli previsti per i modelli dello scorso anno al momento della presentazione.

Il lancio ufficiale avverrà il sei ottobre e in questa occasione sarà possibile ricevere un’ulteriore conferma riguardante le caratteristiche e il costo dei due dispositivi del colosso di Mountain View.