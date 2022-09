Il colosso Meta ha annunciato solo ieri un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale in grado di trasformare informazioni di testo in brevi video di alta qualità.

Il progetto si chiama Make-A-Video ed è il risultato della ricerca effettuata dalla divisione AI dell’azienda nel campo della tecnologia generativa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Meta trasforma le parole in video

L’intenzione del colosso guidato da Mark Zuckerberg è di rendere i dati accessibili a tutti al fine di ottenere feedback. Si parte da un paper scientifico, e presto verrà fatta una dimostrazione pubblica. Come spiega la stessa Meta: “il sistema è in grado di apprendere come è fatto il mondo da dati di testo associati a immagini e di capire come si muove il mondo da filmati senza alcun testo associato.

Imparare osservando il mondo attorno a noi è una delle forze più grandi dell’intelligenza umana. Così come noi impariamo rapidamente a riconoscere persone, luoghi, cose ed azioni attraverso l’osservazione, i sistemi generativi saranno più creativi e utili se possono mimare il modo in cui imparano gli uomini“.

Basteranno poche parole perché Make-A-Video possa trasformarle in un video. Per di più, Meta specifica che la clip può essere generata anche da altri video o da fotografie. Ora la nuova sfida è il passaggio da T2I (da testo a immagine) a T2V (da testo a video).