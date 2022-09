Sconti davvero da non credere e da non perdere vi attendono in questi giorni da Lidl, la corrente campagna promozionale riesce a catturare l’attenzione dei consumatori, promettendo sconti pazzeschi su tanti prodotti.

Per riuscire ad approfittare delle ottime riduzioni di prezzo, dovete comunque ricordare che gli acquisti dovranno necessariamente essere effettuati nei vari negozi fisici, in quanto al giorno d’oggi le stesse riduzioni non sono da ritenersi valide sul sito ufficiale.

Lidl: attenzione agli sconti, ecco tutte le nuove offerte

Trascorsa un’Estate sicuramente calda ed afosa, è arrivato il momento di pensare al benessere, proteggendo gli acciacchi caratteristici dei mesi freddi, con l’ausilio della tecnologia. Forse è questo ciò a cui ha pensato Lidl nella realizzazione della corrente campagna promozionale.

Il primo focus è sul benessere del viso, ecco quindi che compaiono il dispositivo per la pulizia dei pori, acquistabile dagli utenti a 14,99 euro, affiancato dal set manicure-pedicure, in vendita a 22,99 euro.

Spostando l’attenzione sulla cura generale del corpo, si trovano tutte le altre offerte: termometro ad infrarossi acquistabile con un esborso finale di 12,99 euro, una pedaliera per gambe e braccia adatta a casa ed ufficio a 39,99 euro, ma anche una coppia di prodotti molto focalizzata sul periodo corrente. Il primo è il pulsossimetro smart, collegabile via applicazione, disponibile a 19 euro, il secondo è invece il ‘classico’ misuratore di pressione da polso, in vendita a 14,99 euro.

