PosteCasa Ultraveloce è l’ottima offerta fibra di Poste Italiane, attivabile in tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, con la quale l’azienda cerca di soddisfare le crescenti richieste dei consumatori, mettendo sul piatto tanti contenuti, ad un prezzo tutt’altro che elevato.

La proposta, infatti, cerca di accontentare coloro che sono alla ricerca della fibra ultraveloce, la cosiddetta FTTH (fiber to home), con velocità in download massima di 1GBps (minima di 100Mbps), latenza di 60ms, ed upload massimo a 300Mbps (minimo di 12Mbps). L’attivazione è possibile solo fino al 1 ottobre, la richiesta potrà essere presentata anche online (in questo caso fino al 30 settembre).

PosteCasa Ultraveloce: cosa offre

La scelta dell’attivazione online è sicuramente consigliata, anche per un prezzo promozionale inferiore, infatti costerà 19,90 euro al mese (invece che 26,90 euro), contro i 26,90 euro al mese dell’ufficio postale (al posto di 30,90 euro). Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare l’operatore in un qualsiasi momento, né costi nascosti.

In cambio si ottiene la connessione fibra per la propria abitazione, ed una seconda connessione mobile in 4G, senza limiti sui giga effettivamente fruibili. A queste si aggiungono, la corrispettiva SIM solo dati per il mobile, una chiavetta USB ed il router per la connessione da casa, tutti in comodato d’uso gratuito.

I costi di attivazione sono relativamente ridotti, sempre online si pagheranno 19,90 euro, mentre nell’ufficio postale 49 euro. I dettagli, come anticipato, sono disponibili sul sito.