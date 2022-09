L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile, ha recentemente lanciato due nuove offerte molto interessanti, con rispettivamente 100 e 150 GB di traffico internet.

Queste offerte sono attivabili solamente dagli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad ed alcuni gestori virtuali quali Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Kena e altri. Scopriamo insieme le offerte in questione.

ho.Mobile: arrivano due offerte con 100 e 150 GB di traffico internet

La prima offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet al mese alla massima velocità disponibile al prezzo di 5.99 euro al mese. La seconda propone stessi minuti ed SMS, quindi illimitati, con però 150 GB di traffico internet al mese alla massima velocità disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

L’attivazione, la SIM Card e la spedizione della stessa sono gratuite. Inclusi avrete anche alcuni servizi, come ho. Riparti quando finisci i Giga, Rete 4G con velocità fino a 30 Mbps, navigazione in hotspot, numero 42121 per credito residuo, SMS ho. Chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata.

Le offerte sono attivabili solamente da alcuni utenti che richiedono la portabilità del proprio numero, proprio come anticipato precedentemente. Per scoprire maggiori dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.