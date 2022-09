Grandiose offerte speciali sono attualmente disponibili da Expert, proprio in questi giorni infatti è possibile pensare di spendere molto meno del previsto, anche sull’acquisto di elettronica e di telefonia generale, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità.

Il risparmio è di casa da Expert, con queste ultime offerte, infatti, gli utenti possono davvero accedere ai prodotti più interessanti del periodo, il cui risparmio è praticamente assicurato. L’acquisto, ad ogni modo, può essere completato in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze in relazione alla regione di appartenenza, ed in parallelo anche sul sito ufficiale, il quale comunque amplia le possibilità di accesso, ma limita in termini di spesa finale per la consegna a domicilio (sono previsti i costi di spedizione).

Expert: le offerte sono schiaccianti, che prezzi bassi

Gli smartphone in promozione da Expert sono davvero tantissimi, ed altrettanto vari tra di loro, tanto da indurre un risparmio incredibile per i vari utenti che potranno acquistare nel periodo. Il focus, in netto contrasto con quanto troviamo altrove, è localizzato sulla fascia intermedia della telefonia mobile, con promozioni che non vanno oltre i 500 euro di spesa effettiva.

Il prodotto più interessante dell’intera selezione è sicuramente lo Xiaomi 12X, acquistabile con un esborso finale di 499 euro, e rappresentante sicuramente uno dei migliori rapporti qualità/prezzo del momento. Nel mentre sono disponibili anche Galaxy A53, Galaxy A03, Realme R9, TCL 305, Motorola Moto G62, Moto G22, TCL 30Se e similari.