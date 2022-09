Euronics spinge gli utenti a spendere sempre meno sull’acquisto di prodotti di elettronica, e generalmente di smartphone, mediante il lancio di una nuovissima incredibile campagna promozionale, atta a ridurre di molto la spesa finale da sostenere per l’acquisto dei dispositivi selezionati.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi alla corrente campagna, devono comunque ricordare essere possibile procedere all’acquisto solamente nei negozi fisici, in particolare nei punti dislocati in alcune aree del territorio nazionale, di proprietà del socio di riferimento. Se interessati, non possiamo che consigliarvi di prestare particolare attenzione al nome del negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: ecco le nuove offerte del momento

Le ultime offerte di Euronics Bruno fanno davvero sognare tutti i consumatori che vogliono spendere il minimo indispensabile, anche sull’acquisto, ad esempio, di smartphone di ultima generazione. Il top di gamma che tutti dovrebbero correre ad acquistare, è senza ombra di dubbio l’eccellente Samsung Galaxy S22, il cui prezzo finale si aggira sui 749 euro, e rappresenta la più valida alternativa del momento (la variante è da 256GB di memoria interna).

Sempre restando nel mondo degli smartphone, ma riducendo di molto la spesa finale da sostenere, ecco arrivare soluzioni del calibro di Redmi Note 11 Pro, disponibile a 449 euro, passando per Xiaomi 12X a soli 549 euro, oppure ancora più economici troviamo Oppo A96 e Oppo A94, in vendita rispettivamente a 249 e 279 euro. Tutti questi prodotti sono disponibili, lo ricordiamo, solamente in negozio.