Esselunga prova a far impazzire i consumatori nazionali con la proposta di un volantino assolutamente incredibile, al cui interno si possono scovare ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come ad esempio gli smartphone di ultima generazione, a prezzi ridottissimi.

L’idea è assolutamente convincente, e pronta per segnare un punto di svolta per tutti, data comunque l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale, dove gli utenti potranno recarsi a piacimento presso un qualsiasi negozio, ed avere la certezza assoluta di poter spendere pochissimo per i prodotti maggiormente desiderati.

Esselunga, offerte da impazzire: ecco tutti i nuovi sconti

Tutti i giorni da Esselunga il risparmio è davvero assicurato, con questo speciale volantino, infatti, gli utenti possono pensare di mettere le mani sull’incredibile Samsung Galaxy A13, un prodotto di fascia bassa, ma comunque più che interessante, data la possibilità di godere di discrete prestazioni, ad un prezzo di acquisto di soli 139 euro.

Lo smartphone integra specifiche tecniche di tutto rispetto, in confronto alla fascia di appartenenza, più precisamente parliamo di una splendida batteria da ben 5000mAh, soluzione ideale per godere delle prestazioni per lungo tempo, prima di dover ricorrere alla presa a muro, ma anche di un comparto fotografico composto da 4 sensori, con il principale da 50 megapixel. Chiude il cerchio il display, un componente da 6,6 pollici di diagonale, impreziosito dalla risoluzione FullHD+, un must per un prodotto che al giorno d’oggi può davvero essere acquistato a meno di 150 euro.