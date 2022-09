Carburante: l'aggiunta di zucchero è uno dei trucchi più furbi, ecco cosa succede

L’argomento che riguarda il carburante durante gli ultimi mesi riguarda soprattutto il prezzo di quest’ultimo. Benzina e diesel sono arrivati a costi incredibili per poi scendere durante gli ultimi 15 giorni, fortunatamente per la popolazione italiana. Allo stesso tempo però ci sono tantissime curiosità e tantissimi trucchi che sono stati proposti sul web. Molti di questi sono serviti a qualcuno, o magari hanno solo illuso diverse persone, scaturendo in loro la convinzione di poter risparmiare qualche euro.

Ci sono trucchi buoni e trucchi cattivi, o meglio di cattivo gusto. Alcuni di questi possono essere intesi come vere e proprie cattiverie, come ad esempio quella di aggiungere al carburante una quantità di zucchero. Ma cosa succede effettuando una cosa del genere? Questo è ciò che in molti si chiedono.

Zucchero nel carburante: potrebbe essere una vendetta verso qualcuno che vi ha fatto un torto

Avete mai pensato di vendicarvi mettendo una piccola quantità di zucchero all’interno del carburante dell’auto del vostro rivale? Potrebbe trattarsi di un’ottima idea, la quale ovviamente non è assolutamente consigliata. Aggiungendo infatti una quantità di zucchero all’interno del carburante, questo arriva immediatamente ai cilindri dell’auto, svolgendo la funzione di vero e proprio bloccante.

Subentrerà dunque un blocco del funzionamento dei pistoni e questo porterà ad un blocco conseguente del motore. Nei motori a scoppio il pericolo è maggiore, visto che quando lo zucchero arriva nel serbatoio si scioglie subentrando nelle camere di scoppio dove si fonde per le alte temperature. Quando si spegne il motore e si raffredda, lo zucchero si solidifica e incolla pistoni, valvole e cilindri. I danni dunque potrebbero essere molto ingenti.