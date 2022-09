L’operatore WindTre, per tutti i clienti non vedenti e non udenti sta riproponendo l’offerta denominata Special Full 5G, in sostituzione alla Summer Edition.

A partire dal 19 Settembre 2022 scorso è tornata appunto Offerta Speciale Full 5G in versione standard, ovvero nuovamente con 50 Giga. Scopriamo insieme cosa comprende.

WindTre: ritorna l’offerta Special Full 5G a meno di 8 euro al mese

La precedente Offerta Speciale Full 5G in versione standard era stata chiusa in commercializzazione, mentre al suo posto era stata resa disponibile Offerta Speciale Full 5G Summer Edition, composta da 75 Giga in 5G (invece di 50 Giga in 5G) e sempre con minuti illimitati, 2000 SMS e call center senza attese allo stesso prezzo di 7,49 euro al mese. La nuova versione, come appena anticipato, ripropone 50 GB di traffico internet oltre a chiamate ed SMS.

Le agevolazioni sono state estese anche ad una ulteriore categoria di clienti disabili, ovvero coloro che hanno gravi limitazioni della capacità di deambulazione, inizialmente con una fase sperimentale di applicazione delle misure della durata prorogabile di 12 mesi. Senza alcun costo aggiuntivo, è inclusa come sempre anche l’assistenza dedicata al numero 159 e al numero Whatsapp 3270000159.

Oltre all’estensione verso i clienti con gravi limitazioni di deambulazione, tra le novità della delibera AGCOM 290/21/CONS c’è anche quella che prevede, per le offerte di rete mobile, che gli operatori scelgano almeno 3 offerte da proporre ai propri clienti con un costo agevolato scontato del 50%. Scopritele tutte sul sito ufficiale dell’operatore arancione.