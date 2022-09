Baba Vanga, ufficialmente conosciuta come Vangeliya Pandeva Gushterova, era una mistica ed erborista bulgara. Ha vissuto la maggior parte della sua vita nella regione Rupite degli altopiani bulgari di Kozhuh ed è stata cieca sin da quando era una bambina. Le sue profezie, che si dice siano accurate all’85%, includono il disastro di Chernobyl, la morte della principessa Diana e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Nel corso della sua vita, ha fatto una serie di predizioni e molte di esse si stanno avverando.

Tra pochi mesi entreremo nell’anno 2023, e molte persone sperano in qualche buona notizia, ma le profezie di Baba Vanga sono piuttosto spaventose.

Diamo un’occhiata ad alcune riguardanti l’anno 2023:

Armi biologiche

Vanga ha previsto l’omicidio di massa di migliaia di persone causato da un “grande paese” che effettua ricerche sulle armi biologiche sugli esseri umani. Alla luce di ciò, si ritiene che nazioni come la Cina stiano già operando dipartimenti di armi biologiche sotto copertura.

Fine alle nascite naturali

Un’altra previsione spaventosa è che le nascite umane naturali saranno vietate. Lo scenario da incubo si verificherebbe quando i funzionari del governo spingeranno presumibilmente per la produzione in laboratorio della vita umana, limitando così le nascite naturali.

Esplosione nucleare

Si dice che Baba abbia previsto una potenziale esplosione di una centrale nucleare tra le sue numerose profezie per il 2023. Questa profezia è molto spaventosa in quanto attualmente i leader nazionali sono preoccupati riguardo alla centrale nucleare in Ucraina.

Baba Vanga ha inoltre affermato che l’orbita terrestre si sposterà in qualche modo nel 2023, sebbene non siano state fornite specifiche. Qualunque sia il cambiamento, potrebbe avere implicazioni disastrose se si verifica. Poiché il pianeta è in equilibrio, anche un piccolo aggiustamento potrebbe avere conseguenze indesiderate e gravemente devastanti.

Tsunami solare

Inoltre secondo una delle profezie è in arrivo una gigantesca tempesta solare di una grandezza mai vista prima. Le tempeste solari profetizzate da Baba Vanga potrebbero causare blackout di massa e interruzioni delle comunicazioni, causando una serie di problemi molto gravi.