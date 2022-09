WhatsApp, una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, ha costantemente aggiunto funzionalità aggiuntive negli ultimi anni, anche se non senza polemiche. L’app di chat di proprietà di Meta è stata lanciata o ha dimostrato di funzionare su un paio di funzionalità negli ultimi mesi. Mentre alcune di queste nuove funzionalità sono disponibili tramite canali beta come il programma Google Play Beta, altre sono ancora in lavorazione e sono state limitate. Attualmente stiamo vedendo una di queste nuove funzionalità, che è l’utilizzo dei singoli avatar come adesivi.

In precedenza abbiamo sentito segnalazioni secondo cui WhatsApp potrebbe consentire agli utenti di utilizzare avatar durante le videochiamate. Tuttavia, un recente rapporto di WABetaInfo ora menziona l’opzione per trasformare un avatar in un adesivo. La funzionalità è stata scoperta all’interno di WhatsApp per Android versione beta 2.22.21.3, ma non è ancora generalmente disponibile e non ci sono informazioni su quando l’aggiornamento sarà reso disponibile alla popolazione beta più ampia. Tuttavia, dato il track record dell’azienda nell’introduzione di nuove funzionalità nel suo client di chat, l’attesa non dovrebbe essere troppo lunga.

WhatsApp sta per aggiungere una nuova funzionalità

Gli screenshot mostrano come gli utenti possono configurare il proprio avatar da utilizzare per gli adesivi. Secondo le nostre ipotesi, gli adesivi basati su avatar saranno venduti come un unico set con l’avatar in varie pose e una serie di accessori associati. Gli utenti potranno designare i propri avatar come foto del profilo predefinita oltre a inviare questi adesivi all’interno di chat individuali o di gruppo. La personalizzazione è il nome del gioco nei social media e WhatsApp sta ora raggiungendo altre app di messaggistica come Telegram. Sta a te decidere se ti piace o meno l’estetica.