WhatsApp sarà presto disponibile per iPad e dispositivi Android. Gli utenti del software di messaggistica più famoso al mondo, ora disponibile per Android, iOS e PC, hanno spesso richiesto questa funzionalità. Tuttavia, fino a poco tempo fa, il sistema di comunicazione del gruppo Meta (ex-Facebook) aveva già indicato che il lavoro in questa direzione era iniziato. Tuttavia, la prima prova chiara e convincente che tale funzionalità sarebbe disponibile sui tablet nel prossimo futuro sta diventando disponibile solo ora.

Per cominciare, solo gli utenti che si sono iscritti al programma beta (test) hanno accesso a questa funzione mentre è ancora in fase di test. Vale anche la pena notare che è stato scoperto dal sito Web WABetaInfo, che è continuamente alla ricerca di nuove funzionalità per questo software di messaggistica istantanea.

WhatsApp sta per introdurre una novità

WhatsApp per tablet è stato infatti rilevato nelle versioni del software di messaggistica Android 2.22.21.5 e 2.22.21.6. Va notato che la sua applicazione è relativamente semplice. L’aggiunta del tablet come nuovo dispositivo associato funziona esattamente come dovrebbe. Secondo la fonte, ora è possibile collegare un tablet a uno smartphone che ha un numero di telefono. Di conseguenza, ora abbiamo accesso alle funzionalità di comunicazione della piattaforma grazie a questa nuova funzionalità.

Va notato che questa funzione è disponibile solo nelle versioni beta. Attualmente è accessibile solo per tablet Android. L’iPad di Apple, invece, riceverà senza dubbio la stessa funzionalità (iPadOS). Riassumendo, la tecnica per attaccare un tablet sarà simile a quella che già utilizziamo per utilizzare un PC per accedere alla versione online della piattaforma. Di conseguenza, presto saremo in grado di rispondere ai messaggi di WhatsApp ed effettuare telefonate da tablet.