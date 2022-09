Samsung ha risolto un problema GPS su diversi vecchi modelli Galaxy S e ha fornito loro un nuovo update. E quando diciamo “vecchio“, intendiamo sul serio: il mese scorso è stato il Galaxy S8 del 2017 e l’S7 dell’anno prima. Ma ora è stato rilasciato un aggiornamento per una serie ancora più vecchia, la famiglia Galaxy S6 del 2015.

L’aggiornamento è stato individuato nei Paesi Bassi e in Belgio. I Galaxy S6 e S6 edge olandesi acquistati da Vodafone stanno ottenendo rispettivamente le versioni del firmware G920FXXU6EVG1 e G925FXXU6EVG3. In Belgio, sono in fase di aggiornamento anche il Galaxy S6 e S6 edge+ privi di SIM.

Questo dovrebbe espandersi lentamente per coprire tutte le versioni di S6, anche quelle sbloccate, oltre a quelle degli altri paesi. Se non vedi una notifica, puoi controllare manualmente gli aggiornamenti. Se ancora non lo vedi, dovrai armarti di pazienza.

L’aggiornamento non menziona una correzione GPS come ha fatto con il Galaxy S8. Il registro delle modifiche parla solo di miglioramenti della stabilità e correzioni di bug, “funzionalità nuove e/o migliorate” e “ulteriori miglioramenti delle prestazioni“.

Anche l’S8 si aggiorna

È anche un aggiornamento molto più piccolo, con un peso inferiore a 13 MB, rispetto all’aggiornamento da 420 MB dell’S8. Inutile dire che questo non include una nuova versione di Android, e nemmeno una nuova patch di sicurezza. Tuttavia, qualsiasi aggiornamento è una sorpresa dato che è stato lanciato 7 anni e mezzo fa.

Il Samsung Galaxy A40 è molto più recente, essendo uscito nel 2019, ma si sta già avvicinando alla fine del suo percorso. L’A40 stava eseguendo la patch di luglio e ora sta passando a quella di settembre con un aggiornamento da 280 MB (A405FNXXS4CVH1).

Il divario è previsto poiché il telefono è attualmente in programma di aggiornamento trimestrale. Tuttavia, quando compirà 4 anni potrebbe scendere al programma semestrale (che ospita alcuni modelli della serie A del 2018, ma anche alcuni modelli contemporanei come Galaxy A30, A60, A70, A80 e A90 5G).