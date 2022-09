Proprio così, avete capito bene. I Simpson hanno previsto la morte della Regina Elisabetta, così come la caduta delle Torri Gemelle e l’elezione di Donald Trump, ma questi sono solo alcuni degli esempi avveratosi negli anni. Prepariamoci, perché le teorie in circolo su TikTok potrebbero avere lo stesso risvolto e trasformarsi di conseguenza in una profezia. Siamo giunti al momento dell’apocalisse?

Apocalisse: manca qualche ora alla fine

La bufera di notizie sull’apocalisse ha avuto luogo nel portale Vice, il quale starebbe alludendo all’ennesima teoria del complotto. Tutto avrebbe inizio da due elementi: il primo è QAnon, e il secondo sono i Simpson. Un video di Friedrich Merz, leader del partito dell’Unione Democratica Cristiana tedesca avrebbe aperto una parentesi sull’invasione russa dell’Ucraina a febbraio. In essa si sarebbe parlato dell’errore riconducibile al 24 febbraio, anziché al 24 settembre. Merz ha detto il «24 settembre, un giorno in cui in futuro tutti ci ricorderemo dove eravamo e cosa stavamo facendo», scatenando così una cascata di teorie sull’imminente apocalisse.

L’altra teoria complottista ha avuto inizio dai Simpson. Sembrerebbe infatti che il nono episodio della ventiquattresima stagione (secondo i complottisti, i numeri 9 e 24 rappresenterebbero la prova della fondatezza della teoria) giri attorno a un gruppo pronto ad affrontare la fine del mondo. Nella puntata si vede addirittura un doomsday device, ovvero un dispositivo a impulsi elettromagnetici che secondo i seguaci di QAnon causerà «attacchi informatici di massa» e l’avvio di «dieci giorni di oscurità».

Tuttavia, le teorie sul 24 settembre non hanno alcuna base solida.