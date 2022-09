L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare il proprio portafoglio di offerte da 2.50 euro al mese fino al prossimo 30 settembre 2022, salvo ulteriori proroghe nei prossimi giorni.

Come già raccontato, di recente le offerte dell’operatore virtuale 1Mobile erano state prorogate fino al 12 Settembre 2022, per poi continuare ancora per oltre una settimana. Ricordiamoci insieme quali sono le offerte in questione.

1Mobile proroga le proprie offerte fino al 30 settembre 2022

Una prima offerta prorogata con nuova scadenza è Super 80 Limited Edition, l’unica del portafoglio a non essere attivabile con nuova numerazione. Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 80 SMS verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet mobile a 5 euro al mese per il primo mese e successivamente a 6.99 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del numero telefonico, un primo gruppo di offerte consiste nella gamma Reward, ovvero Start XPlus Reward, Top Reward e Smart Reward Anniversary Edition. La prima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati che diventano 30 Giga dal terzo rinnovo, il tutto a 4,99 euro mensili che dal terzo rinnovo si abbassano a 4,49 euro al mese.

1Mobile Top Reward si compone di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile che diventano 120 Giga a partire dal terzo rinnovo. Per i clienti che richiedono un nuovo numero o provengono da Vodafone sono richiesti 7,99 euro al mese, con contributo di attivazione pari a 7 euro.

Infine, con la Smart Reward Anniversary Edition, ovvero la nuova versione della precedente Smart Reward, ogni mese sono inclusi minuti illimitati verso tutti numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati che diventano 60 Giga dal terzo rinnovo a 5.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per tutti gli altri dettagli.