Telegram è una delle app di messaggistica sicura più conosciute in circolazione. Nonostante offra i suoi servizi gratuitamente a tutti gli utenti sin dal suo inizio nel 2013, la società ha annunciato un importante cambiamento nel suo funzionamento lanciando alcuni mesi fa un livello a pagamento, noto come Telegram Premium. Questa settimana, lo sviluppatore dell’app ha annunciato il lancio della versione 9.0 di Telegram, che include alcune nuove funzionalità rivolte principalmente agli abbonati Premium.

La società annuncia ciò che chiama Infinite Reactions con il nuovo aggiornamento 9.0, offrendo un flusso infinito di emoji personalizzate per gli abbonati Premium, ha affermato lo sviluppatore. L’arrivo di Infinite Reactions ha portato anche a una riprogettazione del pannello di reazione per accogliere l’elenco infinito di emoji. Anche gli utenti non paganti beneficeranno di questo aggiornamento, ottenendo l’accesso a “dozzine” di reazioni precedentemente esclusive di Premium.

Gli abbonati Premium, tuttavia, potranno allegare fino a tre reazioni emoji a qualsiasi messaggio. Telegram ha affermato che la funzione è attualmente disponibile per chat individuali e di gruppo, ma gli amministratori di gruppo possono attivare o disattivare le reazioni personalizzate.

Ecco le funzioni che cambiano

Gli abbonati a Telegram Premium ricevono anche gli stati Emoji che consentono loro di aggiungere un’emoji accanto al loro nome per indicare il loro stato d’animo. L’aggiunta di uno stato emoji personalizzato sostituisce in modo efficace il badge Premium che gli altri utenti vedono quando esplorano il profilo dell’utente o vedono il suo nome utente nelle chat di gruppo e nell’elenco delle chat. Gli utenti possono scegliere tra sette stati preimpostati standard in grado di cambiare colore a seconda del tema di Telegram. Come sottolinea l’azienda, gli utenti possono anche optare per l’elenco infinito di emoji personalizzate per il loro stato. In cima all’elenco, gli utenti riceveranno suggerimenti sullo stato per indicare quando sono al lavoro, in viaggio, quando dormono e così via.

Gli utenti di Telegram su Android ora assisteranno ad animazioni più fluide durante l’apertura, la chiusura o la modifica dei media. Nel frattempo, gli utenti di Android 13 possono beneficiare della nuova icona dell’app Telegram tematica che si adatta agli accenti di Material You in gioco e alla configurazione della modalità oscura. Inoltre, gli utenti Android possono finalmente dare la priorità ai download di file in corso regolando nuovamente l’elenco con un gesto tocca e trascina. La funzione è già disponibile sulla versione iOS di Telegram e solo ora sta arrivando su Android.

Infine, Telegram annuncia i vanity shortlink basati sul nome utente per integrare gli URL t.me/username esistenti. Questo aggiornamento aggiunge un formato di collegamento univoco per ogni nome utente rendendo ridondante la barra (/).