Una delle sezioni meno intrise di serie TV interessanti su Netflix, è sicuramente quella relativa agli horror, ovvero le pellicole che puntano molto sul jumpscare, e sul far venire davvero la tremarella agli intrepidi utenti che avvieranno la riproduzione.

Il trend del momento è chiaro, puntare il più possibile sul politically correct, ed anche tutte quelle serie che abbracciano il mondo dei teenagers, e non solo. Sfogliando però il catalogo del più famoso servizio di streaming al mondo, è possibile anche scovare qualche piccola chicca da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Netflix: le migliori serie Horror

Sicuramente quella che più che conoscete, oltre che essere recentissima, è Stranger Things, una serie TV che sopratutto nell’ultima stagione è sfociata molto nel campo horror portando con sé le paure dei giovani personaggi, in una cittadina sempre più cupa e tetra.

Al secondo posto possiamo coinvolgere le Terrificanti avventure di Sabrina, una interessante serie TV sulle streghe e stregoni, con personaggio principale la giovane Kiernan Shipka nel ruolo di Sabrina, ma che purtroppo ha visto la fine dopo quattro intense stagioni, culminate con un evento difficile da digerire (allerta SPOILER).

Per ultima mettiamo Don’t Watch This, pubblicata in un’unica inquietante stagione nel 2018, tratta di fantasmi e di eventi paranormali, nel corso dei quali Daniel chiederà aiuto ad un esperto, dopo aver effettivamente sentito un fantasma chiedere a sua volta aiuto.

Questo è quanto, al momento almeno, Netflix sembra essere in grado di offrire, tra le tantissime serie TV disponibili. Voi cosa ne pensate della nostra selezione?