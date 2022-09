ADAS e servizi futuristici per le auto che guidano da sole, potete usarli subito

Tutti i sistemi di aiuto alla guida oggi sono fondamentali soprattutto in un mondo pieno di veicoli ma soprattutto di pericoli.

A parlare per questi servizi è la sigla stessa: ADAS significa infatti sistemi avanzati di assistenza alla guida.

ADAS e aiuti alla guida fondamentali: ecco quali sono i più importanti e cosa fanno materialmente in un’auto

Tutti i dispositivi che riescono a fornire aiuto alla guida all’interno di un’auto riescono allo stesso tempo a renderle molto più sicuro rispetto al solito. Nonostante i test parlino di vetture di ultima generazione come estremamente sicure, ecco altri aiuti che possono tornare molto utili.

L’obiettivo degli ADAS è infatti quello innanzitutto di prevenire gli incidenti in strada, scongiurando dunque avvenimenti che possano portare a gravi conseguenze tra cui anche la morte del guidatore stesso, dei passeggeri o di alcuni pedoni coinvolti. Il lavoro software è veramente di livello, portando i sistemi in questione a monitorare la guida in corso e a intervenire nel caso in cui dovesse manifestarsi un pericolo o un’emergenza. Chiaramente vanno lasciati attivi al fine di farli funzionare correttamente, per cui non si potrà imputare una mancanza agli ADAS nel momento in cui li avete disattivati prima.

Tra i servizi più utilizzati all’interno delle auto ricordiamo i rilevatori di stanchezza del conducente, il mantenimento di corsia durante la marcia ma anche il cruise control adattivo e l’avviso di collisione. Comunemente nelle auto sono disponibili tali sistemi, chiaramente più alto sarà il segmento acquistato, più saranno gli ADAS disponibili.