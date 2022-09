Caro Energia: la proposta assurda della Ministra dell’Ambiente lascia senza parole

Le coppie di certo non biasimeranno la proposta di Simonetta Sommaruga, Ministra dell’Ambiente svizzera, che nelle ultime settimane ha spezzato una freccia a favore della doccia in due per contenere il caro energia. La proposta però non è andata a genio a molti, provocando così una serie di polemiche piuttosto accese e contrastanti.

Caro Energia: l’intervista rilasciata al quotidiano 20 Minuten

Sommaruga ha suggerito di disattivare il computer quando non serve, spegnere le luci, o fare la doccia insieme. Ma d’altronde un’idea simile era già in circolo nel lontano 1985 quando l’Ufficio federale dell’energia pubblicò un opuscolo che appoggiava docce combinate per risparmiare, accompagnate allo slogan: “Meno sprechi e doppio piacere”. Stavolta però si sono palesati anche degli antagonisti della proposta, nonché le associazioni femministe.

Nello specifico, Géraldine Savary, redattrice della rivista femminile Femina, ha accusato il governo di voler amministrare la nostra vita privata, fin nei piccoli dettagli, dopodiché ha suggerito sarcasticamente che gli svizzeri dovrebbero consumare ogni mattina al fine di riscaldarsi senza l’uso del riscaldamento, fare una doccia rapida in due e andare in ufficio “a braccetto, dopo aver lasciato l’auto, il motorino e la bicicletta elettrica in garage”.

Altri invece hanno riso di cuore di fronte alla notizia. Eppure Sommaruga assicura che la sua è tutt’altro che una boutade. Se non ci credete potete andare a dare un’occhiata sul sito della Confederazione www.zero-spreco.ch. Qui la ministra aggiunge di far bollire dell’acqua in una pentola e di coprirla con un coperchio, al fine di evitare inutili dispersioni di calore.

