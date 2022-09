L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente prorogato la propria iniziativa denominata Porta un Amico, fino al prossimo novembre 2022.

Questa iniziativa, per chi non la conoscesse, permette di ricevere bonus ricarica a tutti i clienti che portano dei propri amici in Very. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile proroga Porta un Amico

Con l’iniziativa Porta un Amico in Very, i clienti dell’operatore possono invitare propri amici e conoscenti a passare a Very Mobile. In cambio, sia ai clienti invitanti che a quelli invitati che hanno accettato la proposta, l’operatore eroga appunto delle ricariche omaggio, valide esclusivamente per pagare il rinnovo mensile della propria offerta, senza alcuna scadenza e con priorità di consumo rispetto alle ricariche a pagamento.

Al raggiungimento della decima e ultima ricarica omaggio, soltanto il cliente invitante ottiene anche 50 euro di “Super bonus”, accreditati insieme alla ricarica stessa. In questo modo, sulla SIM del cliente Very Mobile viene erogata un’ultima ricarica telefonica dal valore complessivo di 55 euro.

In precedenza, dopo una serie di proroghe, l’iniziativa Porta un Amico in Very risultava disponibile fino al 17 Settembre 2022, ovvero la giornata di domani. In queste ultime ore invece, come già accennato, l’operatore ha deciso di aggiornare la scadenza ancora una volta, permettendo ai clienti di usufruire della promo fino al 21 Novembre 2022, salvo ulteriori cambiamenti. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.