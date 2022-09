Nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare ufficialmente tantissime novità nel settore del gaming. L’azienda Nintendo, in particolare, durante l’evento del Nintendo Direct ha rivelato ben 48 nuovi videogiochi che arriveranno in veste ufficiale per la console da gaming Nintendo Switch tra il 2022 e il 2023.

Nintendo si prepara ad annunciare ben 48 nuovi giochi per la Nintendo Switch

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato in un precedente articolo di svariati videogiochi proposti a dei prezzi super scontati su Nintendo eShop per la console da gaming Nintendo Switch. Come già accennato, però, la nota azienda giapponese si sta già preparando per presentare in veste ufficiale tanti nuovi videogiochi per la sua ultima console.

In particolare, l’azienda ha rivelato l’arrivo di ben 48 nuovi titoli tra la fine di quest’anno e il prossimo anno e lo ha fatto tramite un’immagine rivelata durante l’evento del Nintendo Direct. Tra questi, come è possibile osservare dall’immagine, ci sono titoli di rilievo. Citiamo ad esempio The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, Life is Strange: Arcadia Day Collection, Pikmin 4, Bayonetta 3 e Fire Emblem Engag.

Insomma, si tratta di una valanga di nuove uscite per la nuova console da gaming del noto marchio giapponese. Al momento, però, non sappiamo con esattezza la data esatta di arrivo di questi videogiochi. Immaginiamo comunque che nel corso dei prossimi mesi saranno rivelati ulteriori dettagli al riguardo. Vi ricordiamo che nel frattempo sullo store online ufficiale di Nintendo è possibile portarsi a casa tanti altri titoli di rilievo a dei prezzi praticamente stracciati.