Al momento nel nostro paese sono disponibili diverse piattaforme di contenuti in streaming. A partire dalla giornata di ieri 15 settembre 2022, però, tutti gli italiani potranno usufruire del nuovo servizio Paramount+. In occasione del suo arrivo ufficiale, sono disponibili alcune offerte e sconti. Ecco i dettagli.

Paramount+, la nuova piattaforma streaming approda ufficialmente in Italia

Paramount+ è la nuova piattaforma di contenuti in streaming da poco approdata ufficialmente nel nostro paese. Come già accennato in apertura, in occasione del suo arrivo sono disponibili diverse offerte e sconti per aderire. In particolare, fino al prossimo 25 settembre 2022 tutti gli interessati potranno sottoscrivere l’abbonamento di 12 mesi al servizio ad un prezzo scontato di soli 4,99 euro al mese. Il suo prezzo standard è infatti di 7,99 euro al mese. Si tratta quindi di uno sconto notevole, dato che dai79,90 euro all’anno gli utenti andranno a pagare soltanto 59,88 euro all’anno.

Un’occasione senz’altro unica per poter usufruire di questo nuovo servizio di contenuti in streaming. In ogni caso, agli utenti sarà data la possibilità di usufruire di un periodo di prova gratuito di 7 giorni, al termine dei quali sarà attivato però il rinnovo automatico.

Tramite un accordo siglato con Sky a livello europeo, Paramount+ sarà anche disponibile su quest’ultimo. A partire dal 23 settembre 2022 tutti gli abbonati Sky con Sky Cinema potranno accedere al servizio tramite Sky Q con l’app ufficiale. Vi ricordiamo che il catalogo di questa nuova piattaforma è ricco di contenuti, di cui sia produzioni e serie originali italiane sia produzioni internazionali.

Insomma, è arrivato un degno rivale di Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.